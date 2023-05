Sturm und poetry residency: sfida di poesia orale tra Italia e Germania

Lo spettacolo sarà un Poetry Slam: una sfida di poesia orale tra artisti italiani e tedeschi che performeranno con il supporto di traduzioni proiettate. L’evento è organizzato da WOW - Incendi Spontanei, in collaborazione con l’Ufficio VIAVAI per gli scambi giovanili italo-tedeschi con il patrocinio dell’Ambasciata di Germania a Roma e la partecipazione del collettivo slam tedesco Kiezpoeten.



Maestri di Cerimonia (EmCee) a condurre la serata: Giuliano Logos (campione del mondo di Poetry Slam 2021) di WOW - Incendi Spontanei e Jesko Habert, Presidente di Kiezpoeten. Insieme a lui i poeti e le poete dalla Germania che si sfideranno: Julius Mittag, Romy Marie Kachel e Julian Jona Großmann. A gareggiare per l’Italia nella sfida di poesia saranno i performer Lorenzo Maragoni, Giulia Sara e Olympia.

In apertura dello spettacolo si svolgeranno i saluti istituzionali di Andreas Krüger, Capo Ufficio Culturale dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e Josephine Löffler, Responsabile Ufficio VIAVAI per gli scambi giovanili italo-tedeschi.



COS’? UN POETRY SLAM

Il Poetry Slam è una competizione di poesia orale in cui i performer dispongono di tre minuti a testa per eseguire testi propri davanti a un pubblico, con il solo ausilio di corpo e voce. Le modalità di esecuzione del testo spaziano dal leggere al recitare, declamare, rappare. Dal pubblico vengono estratte casualmente 5 persone come giuria, che vota le performance e decreta un solo vincitore o vincitrice, rendendo l'atto poetico altamente partecipativo.



Il format (inventato negli anni ‘80 da Marc Kelly Smith a Chicago) è ora diffuso in oltre 60 nazioni, tra cui quasi 30 nel continente europeo.