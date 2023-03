Stunt Show live Scuola di Polizia a Cinecittà World

Prezzo non disponibile





Dal 01/04/2023 al 01/04/2023

Adrenalina alle stelle a Cinecittà World per un weekend all’insegna dei motori. Da sabato 1 aprile nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma arriva il nuovo Stunt Show live Scuola di Polizia.

Lo spettacolo family, ispirato alla saga di film comici Scuola di Polizia, celebra i più importanti action movie tra inseguimenti, scene d’azione mozzafiato, spettacolari testacoda e acrobazie su due ruote che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Per i più temerari anche un giro in compagnia dei piloti professionisti.

Il raduno delle Ferrari

Sabato nel parco ci sarà anche il Raduno Ferrari - Passione Rossa. Verrà svelata la livrea della Ferrari F8 Tributo con la quale il pilota romano Fabio Barone, detentore di 4 Guinness mondiali ancora imbattuti, tenterà di conquistare il quinto record mondiale in Grecia, percorrendo i 4km di strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in meno di 178 secondi, primato in carica ad un pilota greco. “Tornare a indossare il casco è sempre una grande emozione, la determinazione e la forza di volontà sono sempre le stesse” dichiara Barone, Presidente di “Passione Rossa” il più importante Club di clienti Ferrari del mondo con oltre 25 anni di attività e oltre 800 eventi all’attivo.

L’esposizione Ferrari, allestita tra il Portale H e la Cinecittà Street, permette a tutti gli ospiti del Parco di ammirare da vicino le Rosse di Maranello.