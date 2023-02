Strega bistrega, lo spettacolo a Centrale Preneste Teatro

Domenica 26 febbraio alle ore 16.30 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) per la Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022/23 va in scena lo spettacolo "Strega Bistrega" della Compagnia Ruotalibera Teatro. La regia e il testo sono di Fabio Traversa, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid Job Wasiulevska Rocca.

La protagonista dello spettacolo è una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Prenotazione obbligatoria allo 06 27801063