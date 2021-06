Street voice, Spontaneous Action: la mostra

A Roma per la prima volta, la Street Art in mostra su “pezzi di strada”, ovvero oggetti abbandonati come segnali stradali, vecchie porte, sportelli etc.

Aperta dal 25 al 30 giugno al Villaggio globale (ex Mattatoio) con accesso gratuito. L’artista Za Tox, curatrice dell’evento, ha esposto le opere di 21 artisti italiani, realizzate con tecniche e stili diversi.

Si tratta di street artists e graffitists, alcuni noti altri emergenti, che si organizzano in modo indipendente, celati da pseudonimi, uniti dalla passione per la libertà espressiva e per la fruibilità gratuita. L’intento è quello di mostrare un’arte spontanea e lontana dai committenti, per lasciare segni e idee incondizionate.

È un’occasione imperdibile per avvicinarsi a coloro che possiedono indipendenza di pensiero e arte nel sangue.

La Capitale è diventata un museo a cielo aperto ma questa mostra offre l’opportunità di scoprire artisti come @ar_krayon, @er.buio, @eolo_mrk_unc_, @avv.frode, @giovannivelvet, @hero_prod, @iol54, @jesus.t.t, @dramisartwork, @me.llu, @m_prod_action (Meyo), @noire75, @5toker, @mathieu_trota, @kocore, @koistencil, @oakmood, @just_kidding_you, @winstonswith, @za.tox, @zeta.istheletter. Seguitissimi su Instagram, sicuramente molte loro opere le avrete già notate nei posti più disparati di Roma.



(Alessandra Bartomioli)

