Street Sud Festival 2024

Street Sud Festival a Testaccio Estate a Città dell'Altra Economia di Roma.

In Largo Dino Frisullo la manifestazione andrà in scena dal 23 al 26 maggio. Quattro giorni di festa in onore del Sud Italia e della sua deliziosa cucina tradizionale in uno spazio di 4000 mq con street food, enoteche, birrifici, dj set, giochi per tutte le età, animazione ed il live dei Cor Veleno! Ai fornelli quattro Street Chef, con le loro tipicità gastronomiche, a rappresentare le regioni simbolo di questo evento.

Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. A completare il pacchetto culinario, due punti food interamente dedicati a sua maestà la pastasciutta e a sua grandiosità il gelato artigianale.

Da mangiare ci sarannoa anche bombette, panzerotti, frise, spaghettoni alla norma, arancine, cous cous, caponata, orecchiette alle cinema di rapa, polpette per tutti i gusti, caciocavallo, paccheri alla genovese, crostoni, pizza fritta. Da bere vini e birre del meridione

Quando: Giovedì 23 maggio 18.00 - 00.00 - Venerdì 24 maggio 18.00 - 02.00 - Sabato 25 maggio 12.00 - 02.00 - Domenica 26 maggio 12.00 - 00.00

Non solo enogastronomia: in programma anche musica live, dj set, area bimbi, biliardini, area relax, animazione, mercatini. In programma: Giovedì 23 maggio "Cor Veleno Live", venerdì 24 maggio "90 special dj set w/Magenta"; sabato 15 maggio "TBA"; domenica 26 maggio "Karaoke semiserio". L'ingresso è libero sempre.