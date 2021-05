"Street Music Tour", Micol Arpa Rock & Band all'Auditorium Parco della Musica

consultare il sito. I biglietti acquistati per le date precedentemente rinviate sono validi per questa nuova data.

Micol Arpa Rock, sarà in concerto, sabato 22 maggio 2021 all’Auditorium Parco della Musica di Roma con la sua band per una tappa del suo “Street Music Tour”.

Oltre a brani di Led Zeppelin ,Nirvana, Genesis, David Bowie, Pink Floyd ,Bruce Springsteen etc, Micol Arpa Rock presenterà anche ‘Play’, album che la vede per la prima volta anche in veste di compositrice: l’album infatti, contiene sei brani inediti di Micol e sei rivisitazioni di hit dance, pop e rock. Da questo disco , “Freestyle”, il primo singolo inedito scritto da Micol Arpa Rock che rappresenta la liberazione dal lockdown che ci ha tenuti a casa e distanti per un lungo periodo, causa l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e ‘Arpa Libre’, ultimo singolo di Micol Arpa Rock, inedito da lei scritto ed ispirato ai travolgenti ritmi cubani”.

Una produzione “Ventidieci”, che vanta la collaborazione del Produttore Musicale Max Marcolini (produttore di Zucchero e di Alexia) e dell’Ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d’oro cinquantasette di platino e un grammy). Lo Street Music Tour di Micol Arpa Rock è realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Micol Arpa Rock si presenta col classico trio rock: al basso, Luca Amendola e alla batteria ,Manuel Moscaritolo.

Chi è Micol Arpa Rock

Micol Arpa Rock, artista prodotta da Ventidieci, ha rivoluzionato il mondo dell’arpa, perché per la prima volta questo antico e magico strumento viene apprezzato nel mondo rock, pop e nei più importanti Festival. Dopo un percorso classico, diplomata in arpa a soli diciotto anni e scelta dal Maestro Riccardo Muti per l’ Orchestra Cherubini, Micol decide di inseguire i propri sogni, il suo spirito ribelle e la sua creatività la portano ad abbandonare i teatri per esibirsi nel più grande palcoscenico del mondo: la strada, portando la sua musica a diretto contatto con le persone.

Un percorso artistico ma anche di vita che stupisce e appassiona per determinazione e coraggio, il suo modo di suonare si trasforma, suona in piedi creando un tutt’uno con l’arpa e i suoi arrangiamenti, dai Led Zeppelin, ai Pink Floyd, Genesis , Springsteen, Bowie, Nirvana e molti altri, sono così coinvolgenti che Micol è riuscita ad arrivare al grande pubblico e tornare a calcare i palcoscenici questa volta da solista, unica arpista rock sulla scena Internazionale. Ha aperto il Festival Mondiale dell’ arpa a Rio de Janeiro, due volte il concerto del primo maggio in diretta Rai da Piazza San Giovanni a Roma. Ha aperto i concerti di artisti come Pfm, Goran Bregovic, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi, Chiara Civello e al Palasport di Roma, Enrique Iglesias.

Numerose le trasmissioni che l’ hanno invitata come ospite: da Miss Italia su Raiuno a Geo su Raitre, “Brava” condotta da Roberta Capua, “Music” su Canale 5 in prima serata condotta da Paolo Bonolis, “Italia Si” condotta da Marco Liorni su Raiuno, “Tagadà” e “Propaganda Live” su La7, Uno Mattina e I Soliti Ignoti su Raiuno. Dopo aver pubblicato il primo album “Arpa Rock” è ora in uscita il secondo: “Play” con la produzione musicale di Max Marcolini (produttore di Zucchero e di Alexia) e dell’Ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d’oro cinquantasette di platino e un Grammy). Un disco,“Play”, che per la prima volta vede l’Artista anche in veste di compositrice, l’album infatti, contiene sei brani inediti di Micol e sei rivisitazioni di hit dance, pop e rock.

Da questo disco “Freestyle”, il primo singolo inedito scritto da Micol Arpa Rock e arrangiato dal Produttore Musicale Max Marcolini (Producer di Zucchero). Rappresenta la liberazione dal lockdown che ci ha tenuti a casa e distanti per un lungo periodo, causa l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Il brano è un’ invito a ballare, a far scorrere le energie e finalmente a condividere la gioia dello stare insieme con la musica. La melodia è festosa e allo stesso tempo evocativa, sostenuta dal groove dell’ elettronica, dal basso e dalla batteria. La voce di Micol si libera come un richiamo invitando tutti a ballare e a sognare. “Freestyle” ovvero “stile libero” , quello a cui Micol ha sempre aspirato suonando la sua arpa in modo rivoluzionario e anticonvenzionale: dal Rock al Pop, e ora arrivando alla Dance. Sempre da “Play” è stato tratto il secondo singolo inedito, scritto dalla stessa Micol, “ Arpa Libre” , ispirato ai ritmi cubani.

