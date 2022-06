Torvaianica capitale dello street food: piatti da tutto il mondo "vista mare"

E' iniziato il countdown per l'evento più atteso dell'estate di Torvaianica. Dal 30 giugno al 3 luglio, sulla terrazza di Piazza Ungheria che affaccia direttamente sul mare Torvaianica torna ad essere la capitale dello street food.

Venti street chef provenienti da diverse parti d'Italia, ma anche da cucine estere, a bordo dei loro Food Truck e stand cucina, si sfideranno tra fornelli e padelle creando la ricetta migliore all'interno di una suggestiva location che diventerà il ristorante sotto le stelle più grande d'Italia. Ottimo cibo preparato in modalità espressa, materie prime di qualità, tradizione e le ultime novità dal mondo street food, divertimento per tutta la famiglia, musica e tanta voglia di stare insieme. Tutto questo nel fine settimana più gustoso e colorato dell'anno.

Verrà raccontata la penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Risalendo la penisola si arriva fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora. E come non citare il mitico carciofo alla giudia ed il fritto alla romana? Non mancherà sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Hamburger danesi con frollatura dry aged. La vera pizza fritta ceccanese con vari condimenti.

Non mancheranno le proposte internazionali. Come nelle vere steak house americane, si potranno gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale.

Per gli amanti del dolce: tiramisù espresso, cheesecake home-made, crepes, cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood!