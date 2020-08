Festival dello Street Food al Torrino: delizie dolci e salate per tutti i gusti

Il tour 2020 Street Food targato Typical Truck Street Food approderà nel nono Municipio della Capitale, nel quartiere Torrino. La coloratissima carovana del circuito TTS travolgerà di gusto, sapori e divertimento l'area sud di Roma a ridosso del GRA tra la via del Mare, la Cristoforo Colombo e la Pontina.

Dall'11 al 13 di settembre, dalle ore 12 alle ore 24, Truck vintage e cucine on the road approderanno in piazza Cina per la più grande festa dell'estate romana 2020. Tre giorni al Torrino dedicati al cibo da strada, una festa arricchita dalla musica con dj-set, da giochi di luci, dall'affascinante fire show e da spettacoli itineranti di una compagnia di artisti di strada. Ogni sera un evento, ogni momento curato nei minimi particolari per il benessere di tutta la famiglia. Un appuntamento unico, un festival pieno di gusto che ha già fatto impazzire molti quartieri della Capitale e molte realtà della regione Lazio.

I migliori Street Chef del circuito TTS prepareranno in piazza Cina piatti espressi da far girare la testa. Delizie dolci e salate per tutti i gusti, assolutamente fantastici. Veri e propri piatti gourmet in stile Street Food da apprezzare con amici e parenti nell'elegante location in stile TTS, nel massimo della sicurezza, rispettando le normative anti Covid-19 con personale adibito al controllo del distanziamento sociale, mascherine, e gel igienizzante a portata di mano.

Tavoli distanziati e ombrelloni vi regaleranno momenti di relax pieni di gusto. Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina daranno vita ad un evento assolutamente imperdibile. Il Torrino diventerà la vera capitale del gusto. Primi della tradizione, caciocavallo impiccato, arrosticini di pecora alla brace e carciofi alla giudia. Olive e cremini ascolani fritti, bontà regionali come ad esempio le immancabili arancine siciliane, la porchetta di Ariccia, burritos e nachos messicani, panini con la morbida scottona sfilacciata, bombe, ciambelle e sfogliatelle calde, carne irlandese alla griglia, bombette e focacce pugliesi, la paella valenciana, hamburger di chianina arricchiti da salse home made, cuoppo di pesce fritto, ravioli e involtini della cucina vietnamita, pizza fritta e suppli, lo smoked barbecue all’americana. In esclusiva al TTS food la vera birra bavarese cruda e non filtrata. Un vero street food di eccellenze, tutto preparato in maniera espressa usando materie prime e di prima scelta.

Ad ingresso libero, saranno 3 Giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana piena di delizie, dolci e salate, vi aspettano a Torrino dalle ore 12 alle ore 24.

Tutti i partecipanti dovranno andare muniti di mascherina, all’interno dell’evento troveranno gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.

Foto dalla pagina Facebook @ttsfood