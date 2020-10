Street food alla Romanina, cibo "on the road" da tutto il mondo

Truck e stand dello street food sono pronti ad invadere via Petrocelli (zona Romanina-Tor Vergata) dall'8 all'11 ottobre.

Presso l'area verde del Parco dei Tricicli, andrà in scena una tappa del tour 2020 dello Street Food targato TTS. L'evento itinerante più divertente dell'anno porterà, a due passi dalla Romanina, tra Tor Vergata e l'Anagnina, il meglio del mondo Street Food.

Cibo, musica e spettacoli on the road per una quattro giorni organizzata nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19. Un'occasione per poter assaporare vere e proprie specialità gastronomiche preparate in modalità espressa da una brigata di Street Chef accuratamente selezionati dal Team TTS.

Si potrà scegliere il piatto preferito, ordinandolo presso i caratteristici truck, le colorate ape-car e gli stand cucina, mangiarlo insieme ad amici e parenti con l'inconfondibile stile Street Food by TTS. Ghiottonerie appetitose sotto il cielo di Roma e via Petrocelli si trasformerà nel più grande ristorante all'aperto sotto le stelle di Roma dove poter mangiare sia a pranzo che a cena fino alle ore 24 con accompagnamento musicale, dj-set e tanti giochi di luce e gli artisti di strada della compagnia del CIircus Village.

Al centro della festa il “Food” in tutte le sue più interessanti sfumature della cucina da strada. Quella raffinata, quella elegante, quella caratterizzata dalle migliori materie che verranno trasformate in piatti gourmet. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. Hamburger di chianina; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi, salsiccia a punta di coltello; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, pecorino e cozze, radicchio e taleggio fuso e tanti altri gusti; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; La vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone, ottima sangria artigianale; Dall’Irlanda ottima carne alla brace, salsicce e costine; L’originale smoke BBQ; Caciocavallo appeso epeperoni cruschi; Pizza fritta e tortini di pasta; Porchetta calda. Un’esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandorle messinese, palline di pasta fritta calde con nutella e tante altre dolci ghiottonerie.

Quattro giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana piena di delizie, dolci e salate, vi aspettano in via Biagio Petrocelli, adiacente al Parco dei Tricicli, 8-11 ottobre dalle ore 12 alle ore 24.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/ttsfood/events/?ref=page_internal