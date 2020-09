Lo street food a Monteverde: delizie dolci e salate "on the road"

Continua alla grande il tour 2020 targato Typical Truck Street Food con un'altra fantastica ed indimenticabile tappa romana. Dal primo al 4 di ottobre sarà Monteverde capitale d'Italia della cucina e del divertimento on the road.

Lo Street Food più famoso e gustoso approderà a Largo Alessandrina Ravizza per travolgere di appetitose delizie dolci e salate il cuore pulsante di Roma.

Piatti gourmet espressi, carni cotte alla brace da veri maestri. Primi da far girare la testa e panini imbottiti di prelibatezze che vi lasceranno a bocca aperta. Tutto questo e molto altro farà impazzire Monteverde, storico quartiere sul lato destro del Tevere ricco di testimonianze storiche, prossimo alla città eterna e culla degli orti di Cesare. Proprio qui, oggi il XII Municipio, dove risuonano forti le gesta dell'antica Roma, padelle fiammanti e bracieri ardenti saranno gli strumenti di una squadra di Street Chef accuratamente selezionata per stupire grandi e piccoli con bontà imperdibili.

Dal primo al 4 ottobre, dalle ore 12 alle ore 24, Truck vintage e cucine on the road accenderanno l'ottobrata romana per una festa da non dimenticare. 4 giorni a Monteverde dedicati al cibo da strada.

Protagonista indiscusso della carovana TTS il cibo preparato e degustato nella suggestiva formula “on the road”. La squadra TTS, maestra nell'industria del divertimento, sta già preparando una location curata nei minimi particolari dove poter pranzare, cenare e trascorrere momenti di sano divertimento nel massimo della sicurezza, rispettando le normative anti Covid-19 con personale adibito al controllo del distanziamento sociale, mascherine, e gel igienizzante a portata di mano. Tavoli distanziati e ombrelloni vi regaleranno momenti di relax pieni di gusto. Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina daranno vita ad un evento assolutamente imperdibile.

Materie prime di qualità diventeranno davanti ai vostri occhi preparazioni buonissime. Sotto il cielo e le stelle di Monteverde sarà più bello degustare: primi della tradizione, caciocavallo impiccato, arrosticini di pecora alla brace e carciofi alla giudia. Olive e cremini ascolani, bontà regionali come ad esempio le immancabili arancine siciliane, la porchetta di Ariccia, burritos e nachos messicani, panini con la morbida scottona sfilacciata. Carne irlandese alla griglia, bombette e focacce pugliesi, la vera paella valenciana, hamburger di chianina arricchiti da salse home made, cuoppo di pesce fritto, ravioli e involtini della cucina vietnamita, pizza fritta e suppli, lo smoked barbecue all’americana. Un’esclusiva del TTS Food, la birra Landshuter Brauhaus il più antico birrificio artigianale bavarese per una birra cruda e non filtrata. E per gli amanti del dolce non mancheranno bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, cannoli e granite siciliane, sfogliatelle e maritozzi con panna appena sfornati.

L'ingresso è libero. Si ricorda a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina, all’interno dell’evento troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.