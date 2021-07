Lo street food per la prima volta a Lavinio: l'evento in riva al mare

Per la prima volta Lavinio ospita il format Street Food più famoso d’Italia, dopo Anzio anche a Lavinio arrivano gli Street Chef del TTSFood.

La coloratissima carovana composta da ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto, dalle 17 alle 24 sbarca a Piazza Lavinia, a pochi passi dal mare.

I 20 Street Chef tra fornelli e padelle fumanti daranno vita ad un evento imperdibile. Il più grande ristorante sotto le stelle di Lavinio. Proporranno ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento. La Typical Truck Street Food, sta preparando l’evento nei minimi dettagli. La quattro giorni dedicata al cibo ed al divertimento “da strada” è studiata per tutta la famiglia: cucine on the road, musica, relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Lavinio in un villaggio divertentissimo.

Una festa che animerà l’estate laziale all’insegna del divertimento, ma soprattutto del buon cibo realizzato con materie prime, selezionate con cura per le esigenze di tutti i palati. Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi.

Il villaggio aprirà alle 17 per iniziare con aperitivi, spritz, mojito e cuba libre accompagnati da musica e fritti appena fatti. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere: Hamburger di chianina goumet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e di manzo; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Dalla Basilicata il caciocavallo impiccato con peperone crusco. Chi ha detto che il vero BBQ è solo americano? A Lavinio ci sarà la squadra di Italian’s BBQ che con il suo grande affumicatore delizierà con ottimo pulled pork, costine e pastrami appena affumicato. Per non dimenticare la pizza fritta, in versione Ceccanese, con tanti gustosi ripieni diversi, tutti da scegliere.

Diverse le cucine estere presenti: dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dall’Irlanda ottima Angus alla brace con salsa guinness. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dagli USA una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, g?icu?n, tômchiên. Un' esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata..

La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà aperitivi a base di prosecco, e cocktail estivi. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese. Non solo street food, durante questi 4 giorni, la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi stupiranno con tanti spettacoli e performance.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...