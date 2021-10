La festa dello Street Food a Morena

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, Morena torna ad essere la capitale dello street food di eccellenza. Questa tappa riempirà di gusto e bontà gastronomiche il settimo municipio di Roma con una grande festa dedicata al cibo di strada. Allestiremo il più grande ristorante sotto le stelle di Roma, con scenografie di luci che lo renderanno un palcoscenico su strada. Una brigata accuratamente selezionata di 25 Street Chef, prepareranno, rigorosamente in modalità espressa tantissime ricette. Potrete degustare ottimi piatti sia a pranzo che a cena. Delizie dolci e salate per tutti i gusti.

Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi della tradizione e incredibili novità da assaporare con amici e parenti. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri. Sfiziosità regionali e piatti internazionali. Portate gourmet per gli adulti e ghiottonerie per i più piccoli. Un menù pronto a soddisfare tutti i gusti. Il meglio dello Street Food, firmato TTSFood, farà di Morena il cuore del divertimento e del cibo on the road. Dopo aver deliziato molte altre zone di Roma, sarà via Seminara a fare da cornice all'evento più delizioso e atteso di ottobre. Una girandola di fantastiche prelibatezze tutte dal profumo inebriante e dal gusto incredibile in un solo evento. L'appuntamento da non perdere è stato fissato dall’8 al 10 ottobre, con un viaggio gastronomico che coccolerà anche i palati più esigenti, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto. Ricette gourmet preparate al momento per una tre giorni all’insegna della cucina tradizionale italiana, ma anche internazionale. Non mancheranno ricette gluten free e vegane.

Gli Street Chef proporranno: Hamburger goumet di carne danese; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora, patata twister con vari condimenti; Carciofi alla giudia, broccoletti e salsiccia; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Il vero smoke BBQ con con il suo grande affumicatore vi delizierà con ottimo pulled pork, costine e brisket appena affumicato. Dalla Basilicata in caciocavallo appeso con peperoni crusco. Carni e verdure su pietra ollare.

Strizzando l’occhio alle cucine estere troverete dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dagli USA i mitici hamburger e una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal Messico burritos, nachos, tacos e churros. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, g?icu?n, tômchiên. Un' esclusiva TTSFood, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza.

La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi e gustosi cocktail. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù espressi, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese.

Non solo street food, durante questi 3 giorni, la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Saranno 3 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini.

Orari:

Venerdì 08 dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 09 dalle 12:00 alle 24:00

Domenica 10 dalle 12:00 alle 24:00

Troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.

Per informazioni: info@ttsfood.it

