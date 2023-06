Prezzo non disponibile

Sono tornati gli eventi all’aperto da Eataly Roma. A inaugurare la stagione open air sarà lo Street Food Festival, in programma dall’8 all’11 giugno dinanzi il piazzale dello store di Ostiense.

La manifestazione, da diversi anni, è diventata punto di riferimento a Roma per gli amanti dello street food da Nord a Sud d'Italia.

Street Food Festival da Eataly

Sotto il cielo stellato e a ritmo di musica, si potranno assaporare le specialità classiche e romane di Supplì Bros; da BBq Chianina Station i sapori della Toscana saranno protagonisti con l’hamburger di Chianina e Cinta Senese, provola affumicata, bacon croccante, pomodoro, lattuga e salsa bbq; l’hot dog di Chianina, i pici al ragu di Chianina e il Toscanaccio (hamburger di Chianina e Cinta Senese con funghi porcini saltati, salsa tartufata, pecorino di Pienza, lattuga e maionese alle erbe).

Tra gli street food più tipici le olive ascolane, gli arrosticini, le patate e il formaggio fritto di Scottadito come anche lo gnocco fritto, la tigella con prosciutto crudo, squacquerone e rucola con gnocco di contorno e la piadina wrap (pulled pork al chimichurri vegetale con coleslaw) di Mozao. E ancora le polpette al sugo, con salsiccia e friarielli, con il pollo, con il pesce, con i ceci e anche con ricotta e cioccolato di Polpetta Gluten Free.

La Campania sarà presente con Ci Và – Cibo Vagabondo, il food truck preparerà il Pizziddo (pizza fritta di farina semintegrale con pomodoro San Marzano, cacioricotta del Cilento e origano) e il panino con pulled pork.

Spazio anche alle specialità dolci con la Pasticceria Lisita che porterà le sfogliatelle ricce e lisce, il cannolo siciliano espresso, il babà in bicchiere al pistacchio, al cioccolato e con crema chantilly. Da bere oltre 20 birre artigianali diverse di Birra di Classe, il beer truck che porta in giro per l’Italia e l’Europa la birra artigianale italiana e i cocktail alla spina, e le proposte del Bar di Eataly.