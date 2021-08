Street Food Park nel giardino di Snodo Mandrione

Nel tridente Casilina, Pigneto, Appio Tuscolano sorge un'area ricreativa, luogo polifunzionale per il benessere della tua estate.

Street Food Park si terrà ogni weekend di fine estate, nella splendida cornice del giardino di SNODO Mandrione, in un garden underground tra le mura romane dove c’è tanto spazio in cui divertirsi e rilassarsi assaporando arrosticini, e non solo. Si possono degustare anche prodotti tradizionali della gastronomia italiana, aperitivi, drink e mixology bar, birre artigianali, hamburger e anche cucina etnica.

Nell'area è presenta anche un'area bambini.

Ingresso gratuito dalle 19.00

Per informazioni e prenotazioni: 3276744460 (Anche Whatsapp)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...