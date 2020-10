Street Food a Centocelle: un lungo weekend di "cibo on the road"

Lo street food a Centocelle. Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre a viale Agosta va in scena il tour "TTS Food". Una tappa che riempirà il V municipio di Roma di gusto e specialità gastronomiche.

Quattro giorni dedicati al miglior cibo on the road preparato in modalità rigorosamente espressa da una squadra di Chef selezionata. Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi della tradizione e novità da assaporare con amici e parenti. Carni e pesce cotti da maestri del barbecue.

Dolci, sfiziosità regionali e piatti internazionali e tanto altro ancora. Portate gourmet per gli adulti e ghiottonerie per i più piccoli. Un menù “da strada” pronto per soddisfare tutti i gusti. Dopo essere stato protagonista in molte zone della Capitale, TTs Food arriva a viale Agosta. Lìevento ad ingresso libero sarà un viaggio gastronomico che coccolerà i sensi, pieno di sorprese e vere e proprie esplosioni di gusto.

Ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento presentando il meglio della cucina tradizionale e deliziose novità culinarie. Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche.

Tra le altre portate sarà possibile ordinare: Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi, salsiccia a punta di coltello; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; La vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone, ottima sangria artigianale; Dall’Irlanda ottima carne alla brace, salsicce e costine; L’originale smoke BBQ; Caciocavallo appeso epeperoni cruschi; Porchetta calda. Un’esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandorle messinese, palline di pasta fritta calde con nutella e tanti altri dolci e ghiottonerie.

Tutti i partecipanti dovranno arrivare muniti di mascherina, all’interno dell’evento sarà presente gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/332912921122743/