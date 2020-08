Street Fighters (Foo Fighters Tribute) in concerto al Confusione Fest

Il progetto “STREET FIGHTERS” nasce nell’Ottobre del 2016 dall’incontro di 6 musicisti già attivi in altre realtà rock conosciute nel panorama romano e di provincia. La passione per la band di Seattle, ormai consacrata come una delle realtà Alternative-Rock più rilevanti a livello mondiale, muove la decisione di rendere omaggio all’energia creativa e alla potenza coinvolgente del progetto di Grohl & C.



La scelta di una formazione di 6 ELEMENTI (proprio come l'attuale line-up dei Foo Fighters) nasce dalla volontà di riproporre FEDELMENTE le sonorità della band di Seattle! Le singole esperienze musicali dei componenti degli STREET FIGHTERS, convergono proprio sull’istintiva applicazione del live espresso con vigore e trasporto. Tutti in cammino sulla via maestra del Rock e le sue diramazioni, dalle radici del Classic Rock internazionale ed Italiano, all’Hard Rock/Metal ; per giungere al crocevia , all’incontro esattamente lì, in quel punto, all’interno dei brani dei Foo Fighters.



Un progetto nuovo, ma poggiato sull’esperienza consolidata di ogni musicista.. un’idea basata sull’allestimento e presentazione di un live estremamente contagioso per energia, gusto melodico e freschezza, che intende celebrare e simbolicamente stringere a sè tutti i fans e gli appassionati dei Foo Fighters…con una set-list da brivido che racconta il rock dei FOO dal debutto fino alle hit dell'ultimo album!



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

Gabriele IANNE - Vocals & Guitar

Andrea ROSATI - Guitar & Backing Vocals

Stefano MONNI - Guitar & Backing Vocals

Alessio ROSATI - Bass

Luca BRACCHITTA - Drums

Stefano BRACCHITTA - Keyboards