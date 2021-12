Seconda edizione dell'originale festival di Cori a Roma. In contemporanea nei quattro "cortili" di Via Tor Sapienza 34, 52, Piazza Cesare De Cupis 20, e Via Tor Cervara 309 ecco l'arte corale come strumento di preparazione allo straordinario significato del Natale. Riascolteremo dopo il successo ottenuto nella prima edizione con il loro repertorio pop-musical il coro Note Controvento diretto dal M° Luigi Ferrante e I Fa Diesis diretti dal M° Laura Tommassini. Dalla provincia di Roma e più precisamente da Ardea e Grottaferrata sbarcano per la prima volta allo Street Choir Festival rispettivamente il Coro InGrado diretto dal M° Emanuela Della Torre e i Crypters del M° Massimo Laurelli. Chiudono le adesioni tre importanti corali polifoniche Beato Angelico alla Minerva diretto dal M° Valentyna Rivis, PSalterium ed Entropie Armoniche dirette rispettivamente dai M° Carla Bianchi e Claudia Gili. Sette cori adulti quindi ai quali si aggiungono le voci bianche di Tor Sapienza con il piccolo coro dell’Istituto Nostra Signora della Neve diretto dall’insegnante Tiziana Aquilani e dell’Istituto Comprensivo De Cupis diretto da Carla Stefani. Infine la novità di questa edizione la presenza di un coro ospite a chiusura del festival sarà il Minuscolo Spazio Vocale diretto dal giovane musicista Ludovico Dodo Versino. Sei donne e sei uomini provenienti dalle esperienze canore più disparate, dai cori di musica popolare al gospel, dalla musica barocca al canto jazz, formano sei minuscole sezioni corali che interpretano capolavori del rinascimento e composizioni contemporanee, musica sacra e vocal-pop, Johann Sebastian Bach e Freddie Mercury con lo stesso sublime piacere.

