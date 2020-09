“Street Art a Roma”: Ostiense e le sue opere a cielo aperto

L’Associazione Esperide propone ai suoi soci un itinerario interamente dedicato alla Street Art, concentrandosi in particolar modo su uno dei quartieri che hanno dedicato ampio spazio alle nuove generazioni di street artist di fama nazionale ed internazionale.

Dalla zona di Piramide sino alla Basilica di San Paolo infatti è un continuo susseguirsi di opere di artisti del calibro di Blu, Agostino Iacurci, Herbert Baglione, Jb Rock, Lex&Sten e tanti altri. Negli ultimi anni il quartiere Ostiense ha rappresentato una delle realtà più attive nell’ambito della valorizzazione del territorio urbano della capitale. Divenuto oggi un vero e proprio museo a cielo aperto, il decimo quartiere offre a chiunque voglia inoltrarsi per le sue strade degli inaspettati quanto interessanti scorci sulle realtà urbane contemporanee nostrane e straniere. Il percorso di visita si concentrerà in particolar modo sulla zona compresa tra il sottopassaggio di Via Ostiense, Via del Porto Fluviale e Via del Commercio. La durata della visita è di circa 1 ora e 30 minuti circa.



La prenotazione è obbligatoria a info@esperide.it, oppure al 3498926716 - 3331125444

APPUNTAMENTO: piazzale del Gasometro, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.



Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.