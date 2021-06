Street art e archeologia industriale: passeggiata al quartiere Ostiense

Visita guidata al quartiere Ostiense alla scoperta dei murales del principale distretto di Roma dedicato alla street art.

Ostiense, un tempo zona a vocazione prettamente industriale, ha conosciuto negli anni più recenti un’importante opera di riqualificazione, e la street è stata sicuramente un elemento distintivo.

Oggi il quartiere è conosciuto come distretto pioniere a Roma per la diffusione della street art nella città eterna.

La visita guidata sarà l'occasione per scoprire e conoscere i murales di noti artisti, tra i quali Blu, Sten&Lex, Solo e Agostino Iacurci, ma anche per osservare alcune delle importanti rilevanze di archeologia industriale, tra cui l’imponente mole del Gazometro.



Anche se con una storia più breve alle spalle, la street art racchiude ormai diversi punti di vista e modi di vivere quest'arte, che nasce come espressione libera e senza committenti.

Cosa significa "tag"? "Lettering"? Cosa si intende per “muro libero”? Come si è evoluta la street art nell'ultimo decennio? Le strade del quartiere Ostiense sapranno dare risposta a tutti questi quesiti.



Visita guidata totalmente all'aperto, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.



ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico. Un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, ricerche ed esperienze personali, affiancate da un calendario di visite guidate a Roma e dintorni.



INFORMAZIONI PRATICHE:

Appuntamento: ore 16.50, Piazza del Gazometro

Durata massima: 2 ore

Costo: 10 euro

Prenotazione obbligatoria entro sabato 27 giugno ore 18.00, scrivendo a claudia.artwanderlust@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...