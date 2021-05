Street art al Tufello

Visita guidata al Tufello alla scoperta dei nuovi murales del quartiere. Un'esperienza culturale adatta a chi è alla ricerca di itinerari insoliti e agli amanti e dell'arte e dell'architettura contemporanee.



Il Tufello è uno dei quartieri romani più veraci, che negli ultimi due anni ha conosciuto una rivalutazione grazie all'intervento di diversi street artist.

Gli omaggi di Lucamaleonte e Harry Greb a Gigi Proietti sono già molto noti, ma c'è ancora di più. Jorit ha recentemente portato a termine il grande ritratto di Valerio Verbano; alla ASL di via Dina Galli è in corso un progetto interessante che coinvolge diversi street artist; anche i muri del Parcheggio Jonio ospitano alcuni interessanti murales che saranno proprio il punto di partenza della visita.



La visita guidata al Tufello sarà l'occasione per scoprire qualche pillola della storia del cinema italiano, ma anche la storia di uno dei quartieri figli del fascismo, ma da sempre protagonista in prima linea della resistenza partigiana.



Visita guidata totalmente all'aperto, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.



ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico. Un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, ricerche ed esperienze personali, affiancate da un calendario di visite guidate a Roma e dintorni.



INFORMAZIONI PRATICHE

Appuntamento: ore 9.50, Uscita Metro B1 Jonio, via Scarpanto

Durata massima: 2 ore

Costo: 10 euro

Prenotazione obbligatoria scrivendo a claudia.artwanderlust@gmail.com

Prenotazioni entro sabato 15 maggio ore 16.00