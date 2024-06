StraWoman Roma 2024

Nata nel 2011 e giunta alla sua 14esima edizione, StraWoman è il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento. La 14esima edizione della StraWoman torna a Roma domenica 20 ottobre in Piazzale Napoleone I, Terrazza del Pincio: 5 km non competitivi per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Non è necessario essere runner per partecipare, basta avere entusiasmo e voglia di divertirsi. Sarà una festa per tutte le donne attive, complici e amiche, aperta anche ai loro accompagnatori e a chi non ha mai corso. Tanti sono i motivi per partecipare a StraWoman:

Non solo corsa: Strawoman è divertimento musica ed energia

condividere una giornata di festa con le amiche e migliaia di altre donne

Per il benessere psico-fisico: la corsa previene patologie e rilassa la mente e il corpo

Una giornata all’aria aperta all’insegna dei migliori valori dello sport

Iscrivendoti a Strawoman si riceverà il Kit Gara composto da: t-shirt tecnica, pettorale gara e bag con gadget offerti dai partner dell’evento. All’arrivo sarà consegnata la medaglia di partecipazione. La consegna del kit gara sarà effettuata domenica 20 ottobre dalle ore 8.30 alle 9.30 presso il Village Strawoman allestito in Piazzale Napoleone I, Terrazza del Pincio.

Il Programma della giornata