Nomad djset, Clown Carotina e Piccolo Principe, weekend a Stravilla! Bonelli Playground

A Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) ancora un week-end con gli appuntamenti di Stravilla! Bonelli Playground. Il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori a cura dell’Associazione Disambigua APS è totalmente gratuito e offre proposte di intrattenimento per tutta la famiglia.

Si comincia venerdì 19 luglio alle 18, in orario aperitivo, con il “Nomad djset” di Bianca Ciocca. Artista italo-tedesca a 360 gradi: Dj, cantante, compositrice, attrice. Con base a Berlino, è un'anima nomade come gli stili musicali che propone. Bianca canta in cinque lingue con uno stile soul unico, libero e potente. Presenta nuove canzoni dal suo prossimo album, "Bubble of Screams", ispirato dal suo primo inverno berlinese.

Si prosegue sabato 20 luglio con il laboratorio “Animazione con Clown Carotina” con Eleonora Cirulli (dalle 17.00 alle 19.00). Clown Carotina intrattiene i bambini in modo sempre originale e diverso: giochi e animazione per bambini di tutte le età, le favole del magico teatrino e tante bolle di sapone che fanno sognare adulti e bambini.

Domenica 21 luglio doppio appuntamento, alle 11.00 e alle 16.30, con lo spettacolo di teatro per bambini “Il Principino” con Eleonora Cirulli. Un'aviatrice si perde nel deserto del Sahara dopo essere precipitata con il suo aereo. Il suo è il racconto dell’incontro con un piccolo omino proveniente da una stella lontana e della splendida amicizia che ne nascerà insieme a tutte le avventure che la vedono protagonista nel suo avventuroso viaggio attraverso i pianeti.

Dopo questo fine settimana Stravilla! Bonelli Playground fa una piccola pausa e riprende la programmazione dal 1 al 22 settembre 2024 a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 - Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti.