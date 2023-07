Stravilla! Bonelli Playground, nuovo weekend di appuntamenti per famiglie

Un nuovo fine settimana di programmazione per Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica organizzato dall’Associazione Disambigua APS.

Si inizia venerdì 14 luglio (dalle 16.30 alle 18.00) con "C’è un grande prato verde", un laboratorio comunitario di piantumazione del verde e dalle 17.00 alle 20.00 il laboratorio per bambini “Il Parco dell'immaginario”. Alle 18.00 c'è il concerto "Estate" con Matteo Michelangelo e Giuseppe Liuzzi che presentano uno spettacolo di dolce musica da accompagnamento per serate estive con un mix di sonorità che spaziano fra improvvisazioni jazz a sottofondi di musica elettronica.

Sabato 15 luglio alle 18.00 c'è lo spettacolo di teatro "Plutone e Proserpina" con Francesco Picciotti e Francesca Villa. Un signore, con un cappello e una valigia, racconterà una storia antica, usando solo qualche oggetto e le sue mani. Dalla sua valigia sbucheranno marionette, burattini, cappelli, fiori e fulmini e rivivremo insieme la storia di Proserpina, la bellissima fanciulla rapita da Plutone. Lo stesso giorno, dalle ore 18.30 alle 21.00, è previsto il percorso di formazione “Giochi al Parco” a cura dell'Associazione Lampada Blu: animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti.

Domenica 16 luglio alle 18.00 è in scena "Big Babol Circus" con Daniele Antonini. Lo spettacolo di circo/teatro vede alternarsi magie comiche come il libro che si infuoca o l'acqua che si trasforma istantaneamente in ghiaccio, giocolerie con sfere che sembrano bolle di sapone, clownerie e l'immancabile esibizione delle bolle di sapone manipolate con le mani e con gli attrezzi. In scena c'è un clown, un sognatore o forse un poeta.

Dopo quest’ultimo appuntamento Stravilla! Bonelli Playground si ferma per una breve pausa e riprende il 31 agosto con tanti nuovi appuntamenti per tutta la famiglia fino al 24 settembre a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 - Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni:328 5956448 - associazionedisambigua@gmail.com