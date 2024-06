Stravilla! Bonelli Playground a Villa Bonelli

Seconda settimana di programmazione a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) per il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori per tutta la famiglia Stravilla! Bonelli Playground, a cura dell’Associazione Disambigua APS. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Si comincia in musica venerdì 28 giugno alle 18 con il concerto “Sweet Georgia Brown” con Andrea Bruno alla voce, Luca Costantini alla chitarra e Daniele Basirico al contrabbasso. Il trio propone un repertorio americano di musica Swing jazz che va dagli anni '20 agli anni '50: i tempi dello Swing, delle grandi orchestre e di voci memorabili. In scaletta brani appartenenti al repertorio di nomi del calibro di Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, Duke Ellington e molti altri. Il pubblico viene accompagnato in un viaggio musicale senza tempo pensato per chi ama le note dello swing dei ruggenti anni 20’e 30’ in una sobria ed elegante atmosfera. Sabato 29 giugno (ore 16.00-19.00) appuntamento per i più piccoli con il laboratorio “Il Parco dell'immaginario” a cura dell’Associazione Art Ludik. “Il Parco dell'immaginario” è il luogo dell'immaginario, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d'arte e letture ad alta voce. Sempre sabato alle 16.30, in calendario per tutta la famiglia le letture animate “Leggere è fantasia” di e con Francesco Picciotti/Divisoperzero. Dentro le pagine di un libro illustrato si nascondono storie incredibili, mondi fantastici e tante risate. Leggerne uno tutti insieme, grandi e piccoli, nonni, nipoti e cugini, è un ottimo modo per conoscersi e per viaggiare attraverso territori nuovi e imprevedibili, popolati da decine di personaggi bizzarri ma che raccontano proprio di noi.

Domenica 30 giugno, in doppia replica alle 11.00 e alle 16.30, c’è lo spettacolo “Se il nonno diventa un gatto - raccontami una storia” scritto e diretto da Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti, con Elisa Bongiovanni E se prendessimo le storie di Rodari e le regalassimo ai bambini così come sono? Senza scenografie, costumi e immagini. Solo la parola e qualche suono. Forse, se i bambini ascoltassero solo suoni e parole farebbero di nuovo mettere in modo il loro muscolo dell’immaginazione. Sarebbero solo le parole di chi narra e le loro orecchie. Quelle di Rodari sono favole come le verticali: hanno la capacità di vedere le cose da un altro punto di vista, senza paura ti fanno salire su una barca e ti fanno vedere il mare esattamente da un’altra prospettiva. Questo fine settimana si chiude domenica (ore 16.30-19.00) con "Giochi al Parco" a cura dell'Associazione Lampada Blu. Nell'ambito delle proposte di gioco e formazione in programma animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti.

Stravilla! Bonelli Playground sarà a Villa Bonelli fino al 22 settembre, ogni settimana con nuovi appuntamenti gratuiti per tutti.