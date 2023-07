Stravilla! Bonelli Playground: nuovo weekend di appuntamenti per famiglie con bambini

Nuovi appuntamenti nel weekend del 7, 8 e 9 luglio a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) con Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica organizzato dall’Associazione Disambigua APS.

Questa nuova settimana di programmazione comincia venerdì 7 luglio (dalle 16.30 alle 18.00) con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Villa Bonelli: "C’è un grande prato verde", un laboratorio comunitario di piantumazione del verde a cura della Cooperativa Il Trattore. L’idea prevede un laboratorio continuativo per costruire una mappatura di specie arboree insieme a un lavoro di storytelling che sarà alla base di tutte le attività del progetto.

Si prosegue (dalle 17.00 alle 20.00) con "Parco dell’immaginario" a cura dell’Associazione Art Ludik: un luogo, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori; arte e letture ad alta voce. Alle 18.00 la serata prosegue con la musica, è il turno di "Gramophone Dj set" di Emanuela Belmonte, un DJ set acustico vintage con due grammofoni a valigetta originali degli anni Trenta e una selezione di 78 giri degna della soffitta di nonna. Guendalina gira le manovelle e la magia accade, senza l'aiuto della corrente elettrica!

Sabato 8 e domenica 9 luglio alle 18.00, è la volta dello spettacolo di teatro/circo "Area 52" con Emanuela Belmonte. Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena, è caduto nottetempo dal cielo. Una scienziata americana della NASO viene inviata sul luogo dell’impatto per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature. Si tratta di un messaggio inviato da popolazioni extraterrestri? Cosa vorranno dire all’umanità? Un serissimo, fantascientifico gioco che porta gli spettatori in un universo popolato da alieni verdi e navicelle spaziali di carta argentata. Uno spettacolo di clown teatrale che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loop station e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura. Dalle 18.30 alle 21.00, in programma "Giochi al Parco" a cura dell'Associazione Lampada Blu, animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti. Il fine settimana si chiude domenica 9 luglio (dalle 16.00 alle 20.00) con "Cartoni Animali" a cura dell’Associazione Perfareungioco. Laboratori di riciclo proposti dallo scenografo e artigiano Roberto Capone, che condurrà delle attività manuali da realizzare insieme, bambini e adulti, invitandoli a costruire, colorare e comporre dei biglietti pop up a tema animali, e a dipingere insieme i suoi cartoni animali di cartapesta.

Stravilla! Bonelli Playground prosegue fino al 24 settembre a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 - Roma). Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: 328 5956448 - associazionedisambigua@gmail.com