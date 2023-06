"Stravilla! Bonelli Playground", festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica

Dal 16 giugno al 24 settembre l’Associazione Disambigua APS presenta Stravilla! Bonelli Playground, un festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia. Sono 24 gli incontri artistici e culturali, accompagnati da moltissime attività collaterali, che si svolgeranno nel più importante parco del Municipio XI di Roma: Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1). Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

STRAVILLA! Bonelli Playground è un festival di animazione artistica, sociale e culturale con una grande vocazione green. L’iniziativa mette al centro l’importanza della comunità, vuole valorizzare una villa storica periferica dal grande fascino e rinsaldare legami e relazioni territoriali con occasioni di intrattenimento, sostegno, mutuo aiuto, creatività ed educazione ecologica per le nuove generazioni e per tutta la cittadinanza.

La programmazione va dal venerdì alla domenica, con alcuni appuntamenti anche nei giorni infrasettimanali. Le proposte spaziano dagli spettacoli di circo e di teatro ai laboratori creativi e artistici, da piccoli concerti in orario aperitivo ad attività di wellness all’aperto, da workshop sul verde urbano a corsi per la genitorialità, da esplorazioni urbane a giochi e iniziative comunitarie. E proprio una grande azione comunitaria farà da fil rouge a tutta l’iniziativa: “C’è un grande prato verde” a cura della Cooperativa Il Trattore. L’idea prevede un laboratorio continuativo per costruire una mappatura di specie arboree insieme a un lavoro di storytelling che sarà alla base di tutte le attività del progetto e che culminerà, nella giornata finale del 24 settembre, nella piantumazione di un nuovo prato in modalità condivisa. Il prato sarà uno spazio verde lasciato alla collettività di cui prendersi cura insieme, uno spazio dove ragionare su quanto la natura vada protetta e preservata.

Il periodo di attività degli spettacoli e dei laboratori va dal 16 giugno al 16 luglio e nuovamente dal 31 agosto al 24 settembre (l’attività “Prato verde" sarà attiva tutto il periodo della manifestazione con appuntamenti comunitari cadenzati nel tempo).

Il programma di Stravilla! Bonelli Playground

La prima settimana di programmazione inizia venerdì 16 giugno (ore 17.00 - 20.00) con il laboratorio per bambini “Il Parco dell'immaginario” a cura dell’Associazione Art Ludik. “Il Parco dell'immaginario” è il luogo dell'immaginario, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d'arte e letture ad alta voce. Si prosegue, sempre venerdì 16, alle ore 18.00 con un appuntamento adatto a tutti: lo spettacolo musicale “JazzBossa” del duo Antonella Vitale (voce) e Giulia Salsone (chitarra). Un repertorio swing con brani noti e meno noti tradizionali americani e europei, una proposta che rispetta le melodie originali rendendo più leggero l'ascolto. Sabato 17 e domenica 18 giugno alle 18.00 è in programma lo spettacolo "La danse du pied. Apriti alla gioia" con Davide Rausa e Federica Gumina. Diviso in tre parti: sognante, comica e romantica è un viaggio di leggerezza e armonia per tutte le età. Dopo l’oscurità arriva sempre la luce, questo è il desiderio di coloro che sanno immaginare, “ascolta il tuo corpo” diceva una voce di fanciullo dalla montagna e i piedi da quel momento non smisero mai di danzare. Un gioco intimo e condiviso senza timidezza né giudizio, che prende linfa dal mondo dell’infanzia e la porta al mondo degli adulti.

Si prosegue con un calendario ricchissimo di appuntamenti: il concerto “Aria de Cuba” (23 giugno), lo spettacolo per bambini "Il Circo in valigia" di e con Luigi Capone (24 e 25 giugno), il concerto "Mistery Pacific duo" con Alessandro Russo alla chitarra e Francesco Pucci alla chitarra e voce (30 giugno), lo spettacolo per bambini “Yeah” con Paolo Scannavino e Laura Donzella (1 luglio) e “Cappuccetto Rosso” con Francesco Picciotti per Divisoperzero (2 luglio), “Gramophone Dj set” di Emanuela Belmonte (7 luglio) e “Area52”, una proposta di teatro/circo con Emanuela Belmonte (8 e 9 luglio), il concerto "Estate" (14 luglio), lo spettacolo di teatro di figura "Plutone e Proserpina" con Francesco Picciotti e Francesca Villa (15 luglio), “Big Babol Circus” con Daniele Antonini (16 luglio).

Dopo una pausa, la programmazione riprende con il concerto "Aria de Cuba" di Miguel Jimenez Diaz (1 settembre), Pier Cortese e il suo concerto "Little Pier e le storie ritrovate" (2 settembre), lo spettacolo “La Scarpetta Di Cristallo” (3 settembre) del CIRCOLO ARCI SAN GORDIANO con Rosario Ciranni, Federica Catena, Viola Tornato, il concerto “EsseBez” con Catia Lazzerini e Giancarlo Evangelisti (8 settembre), lo spettacolo di teatro/circo “Doisberto Green Show” con Umberto Rosichetti (9 - 10 settembre), la musica di Russo- Forti (15 settembre), il teatro/Circo di Massimiliano Maiucchi con “Un naso tutto rosso” (16 settembre), il teatro-musica "Una volta la musicastrocca" con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi (17 settembre), il concerto di Matteo Michelangelo e Giuseppe Liuzzi "La fine dell’estate" (22 settembre) e infine “Tango 109”, spettacolo di teatro/circo con India Baretto (23- 24 settembre).