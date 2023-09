Stravilla! Bonelli Playground a Villa Bonelli: gli appuntamenti del weekend

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 15/09/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

Prosegue a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) il festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica Stravilla! Bonelli Playground, organizzato dall’Associazione Disambigua APS. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino al 24 settembre.

Anche questo fine settimana tante attività per tutta la famiglia: si comincia venerdì 15 settembre (dalle 16.30 alle 18.00) con "C’è un grande prato verde", un laboratorio comunitario di piantumazione del verde a cura della Cooperativa Il Trattore. L’idea prevede un laboratorio continuativo per costruire una mappatura di specie arboree insieme a un lavoro di storytelling che sarà alla base di tutte le attività del progetto. Si prosegue (dalle 17.00 alle 20.00) con "Parco dell’immaginario" a cura dell’Associazione Art Ludik. “Il Parco dell'immaginario” è il luogo dell'immaginario, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d'arte e letture ad alta voce. Si prosegue, sempre venerdì, alle 18.00 con la musica del duo “Russo – Forti” con Sebastiano Forti (voce e clarinetto) e Alessandro Russo (chitarra). Il polistrumentista Forti improvvisa sui temi cari alla tradizione di New Orleans, con sonorità jazz dei primi anni ‘30, intrattenendo il pubblico con i virtuosismi di Alessandro Russo alla chitarra.

Sabato 16 settembre alle 17.00 è il turno del circo/teatro con "Un naso tutto rosso", uno spettacolo di arte varia che da oltre venti anni l’autore Massimiliano Maiucchi, propone nelle scuole, nelle biblioteche, nei festival letterari e nelle piazze di tutta Italia.

Domenica 17 settembre, sempre alle 17.00, ancora un evento teatrale e musicale pensato per i più piccoli: “Una volta la musicastrocca” con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi. Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note. Libroni pop-up, canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori. Le scenografie sono dell’artista Roberto Capone.

Sabato e domenica dalle 18.00 è previsto il percorso di formazione “Giochi al Parco” a cura dell'Associazione Lampada Blu: animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti.

Per informazioni: 328 5956448 - associazionedisambigua@gmail.com