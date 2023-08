Stravilla! Bonelli Playground, gli appuntamenti del weekend

Dopo una piccola pausa torna Stravilla! Bonelli Playground, il festival di teatro, nuovo circo, laboratori e musica per tutta la famiglia organizzato dall’Associazione Disambigua APS a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1). Tutti gli eventi sono a ingresso libero e proseguono fino al 24 settembre. Per informazioni: 328 5956448 - associazionedisambigua@gmail.com

Il programma di Stravilla! Binelli Playground

La programmazione inizia venerdì 1 settembre (dalle ore 17.00 alle 20.00) con il laboratorio per bambini “Il Parco dell'immaginario” a cura dell’Associazione Art Ludik. “Il Parco dell'immaginario” è il luogo dell'immaginario, pubblico e condiviso, itinerante tra gli spazi verdi, dove ogni bambina e ogni bambino può liberare la propria creatività. Adatto da pochi mesi fino ai 13-14 anni, prevede giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d'arte e letture ad alta voce. Si prosegue, sempre venerdì, alle 18.00 con il concerto “Aria de Cuba”: il trombettista di origini cubane, Miguel Jimenez Diaz, propone al pubblico sonorità latine, blues e bossa nova. Un intrattenimento felice con repertorio che richiama le atmosfere caraibiche. Sabato 2 settembre alle 18.00 il cantautore Pier Cortese presenta il concerto “Little Pier e le storie ritrovate”. Lo spettacolo in musica è pensato come un momento ludico per i bambini, che entrano subito in contatto con Pier Cortese, artista capace di condurre i piccoli ascoltatori in un percorso ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Le canzoni che diventano subito familiari, traghettano gli ascoltatori in un mondo fatto di scoperte e rispetto per il pianeta terra. Lo stesso giorno e domenica 3 settembre, dalle ore 18.30 alle 21.00, è previsto il percorso di formazione “Giochi al Parco” a cura dell'Associazione Lampada Blu: animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura di animatori professionisti.

Chiude il week-end, domenica 3 settembre alle 18.00, lo spettacolo teatrale “La Scarpetta di Cristallo” con Circolo Arci San Gordiano, Rosario Ciranni, Federica Catena e Viola Tornato. Gli attori raccontano ai bambini la storia di Cenerentola, rivisitata da momenti comici e interazione con il pubblico. Il principe ha deciso di scegliere una moglie, ma dovrà avere delle caratteristiche importanti, degne di essere attribuite a una regina. In questo compito, l'erede al trono sarà aiutato anche dai bambini e dai genitori.