"Straordimario", Mario Zamma al Teatro Narzio

Sabato 24 Febbraio alle ore 21:00 continua la stagione ReGiNA del Teatro Narzio a cura del Direttore Artistico Fausto Costantini con lo spettacolo scritto e diretto da Mario Zamma "StraordiMario".

Mario Zamma: una delle colonne storiche della compagnia del Bagaglino in Roma. Tanti programmi televisivi di successo, quattro premi televisivi importanti, quattro Telegatti, tanta televisione ma soprattutto tanti anni di teatro alle spalle. Molti gli spettacoli teatrali da solista negli ultimi dieci anni, anche come autore degli stessi.

"StraordiMario" nasce proprio dalla voglia di voler raccontare un grande excursus in varie fasce del teatro, dalla satira politica a quella di costume al varietà in formato "one man show". "StraordiMario" racconta in prima persona la vita artistica e in parte privata con alcuni aneddoti molto divertenti dell'autore. Come il suo incontro privato con alcuni dei personaggi politici imitati e a volte sbeffeggiati sul palcoscenico.

Lo spettacolo è un entrare e uscire dal presente al malinconico passato un po' per raccontare il famoso detto "forse era meglio quando stavamo peggio"; naturalmente ci saranno momenti di leggerezza attraverso imitazioni famosissime caratterizzate da Zamma passando anche per una bella canzone essendo lo stesso Zamma un valido musicista e bravo cantante, fino ad arrivare ai personaggi completamente inventati per raccontare sotto forma di satira di costume una Italia completamente cambiata.

Alcuni anche i momenti di poesia affidati alla penna dell'autore essendo anche negli ultimi anni un valido poeta. Un momento davvero molto toccante per ricordare il grande Massimo Troisi. L'amore è il tema principale dello spettacolo, l'unica soluzione contro le mostruosità del nostro tempo. Il desiderio è quello di fare ridere ma allo stesso tempo riflettere.