"Storielle di Jazz" con Max Paiella & The Rabbits al Village Celimontana

Retroscena, racconti, aneddoti... Tutto quello che avreste voluto sapere sulle vostre canzoni preferite del mondo del jazz.

Una serata dedicata alla narrazione di storie riguardanti canzoni jazz, curiosità riguardo la storia del brano, gli autori, interpreti e le vicende personali legate ai brani che verranno eseguiti, tra cui "Stardust", "just the way you look tonight", "just a jugolo’" e tanti altri.



Massimiliano “Max” Paiella è un autore, attore, imitatore e Musicista con lunga e provata carriera teatrale, televisiva e radiofonica. Da più di dieci anni è mattatore in compagnia di Presta e Dose ne “Il Ruggito del Coniglio” su Rai radio 2.



INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up:

Max Paiella - Voce

Francesco Redig De Campos - Basso

Alberto Botta - Batteria



Giuseppe Ricciardo - Sax