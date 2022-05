"Storie sotto gli alberi", rassegna di teatro per ragazzi

Il Teatro Villa Pamphilj organizza la rassegna di Teatro Ragazzi “Storie sotto agli alberi” da sabato 21 a domenica 29 maggio, alle 16.30, con favole, storie e racconti antichi e moderni narrati da cantastorie capaci di incantare il giovane pubblico con parole, oggetti e immagini amati anche dai grandi.

"Con IMMAGINA - ha sottolineato Veronica Olmi, direttrice artistica del teatro - dopo due anni difficili dove siamo stati tutti più distanti e più soli, abbiamo finalmente riabbracciato il grande pubblico. E’ stato un festival voluto, partecipato, diffuso su 4 Teatri in 4 diversi Municipi di Roma. Un festival condiviso della rete Teatri in Comune, un progetto virtuoso che ha visto pubblico e privato impegnati insieme, con obiettivi comuni. Abbiamo attivato sinergie importanti e messo in campo risorse umane ed economiche. Il bene comune e il denaro pubblico sono stati usati con attenzione e rispetto, per i cittadini tutti, per la nostra città. Grazie al pubblico numeroso che ci ha seguito e a chi ha reso possibile tutto questo: artisti, tecnici, organizzatori, maestranze, insegnanti, giornalisti, professori, partner, e ai 4 staff dei 4 teatri che oltre alla grandissima professionalità ci hanno messo tempo, testa e cuore, senza riserve".

Con questa determinazione, il Teatro Villa Pamphilj prosegue con la rassegna dedicata ai ragazzi “Storie sotto agli alberi”, negli spazi all'aperto del Teatro, con 4 spettacoli presentati da 4 Compagnie diverse: La Mansarda di Caserta, Lagrù di Porto S.Elpidio, Ortoteatro di Pordenone, Fantacadabra di Pescara e continuando dal 13 giugno con il Centro Estivo Teatrale “Teatro è Natura” quest’anno incentrato sul tema Tesori Nascosti. Ogni settimana, per 5 giorni partiremo alla scoperta di incredibili Tesori sulle tracce di sognatori, visionari e ricercatori. Raccontando scoperte e viaggi di personaggi realmente vissuti o immaginari, esplorando terre e paesaggi. Dal furto della Gioconda alla ricerca del sacro Graal; da Eldorado ad Atlantide, dalla città di Troia al lato nascosto della luna, alla città perduta... con i linguaggi del teatro e delle arti. E ogni venerdì: tutti in scena!”

Gli spettacoli di “Storie sotto agli alberi”

Si parte sabato 21 con La Mansarda - Il Teatro dell’Orco di Caserta e il progetto Passeggiando tra le fiabe che si sviluppa in quel meraviglioso teatro naturale che è il bosco. Una sorta di “Museo delle Fiabe” all’aria aperta, un percorso ludico e didattico allo stesso tempo che coniuga natura e letteratura in un evento assolutamente suggestivo e coinvolgente.

Domenica 22 sarà la volta di Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri della Compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi con Storie nell’armadio che, attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, faranno tremare dalle risate!

Sabato 28 maggio Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti e la Compagnia Fantacadabra (dall’Abruzzo) con Storie al telefono, un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari, uno spettacolo che si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire “perché si può trovare una favola dentro ad ogni cosa”.

Domenica 29, ultimo spettacolo della rassegna con Fabio Scaramucci di Ortoteatro di Pordenone e i suoi Racconti a briglia sciolta, tratti dal mondo fiabesco della tradizione popolare con animali che parlano, eroi dalle più diverse fattezze e sembianze. Storie che tramandano una furbizia popolare genuina, dove il potente o prepotente di turno viene sempre gabbato non tramite la forza bruta ma tramite la saggezza e l’ingegno, a volte anche con un pizzico di magia.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 16.30. Per informazioni: 06 5814176 - scuderieteatrali@gmail.com