Storie, segreti e curiosità del Rione Ponte

Il quinto rione di Roma, che prende il nome dal ponte Sant’Angelo, l’antico ponte Elio fatto costruire dall’imperatore Adriano per collegare il suo Mausoleo al resto della città.

Qui passavano i pellegrini per andare a San Pietro, i quali arricchirono l’economia della zona, per questo animata da locande, osterie, negozi di oggetti sacri, botteghe e banchi di cambiavalute. Un po’ medievale, un po’ rinascimentale, un po’ barocco, abitato anche da famiglie aristocratiche che vivevano in grandi palazzi costruiti secondo progetti di artisti famosi.

