"Storie poco standard", quattro incontri con Luca Bragalini alla Casa del Jazz

Le avventurose vicende di 4 songs diventate standard di jazz; quattro canzoni che saranno spioncini dai quali sbirciare il jazz con occhio inedito. Si racconterà di musica sincopata, ma anche cinema di animazione statunitense; si narreranno storie di hippie e osservanti ebrei che si intrecceranno con Nat King Cole; racconti per l’infanzia e antichi miti di trasformazione accompagneranno le vicende di Art Tatum e il Modern Jazz Quartet. Tutto questo alla Casa del Jazz dal 6 febbraio al 3 marzo.

Luca Bragalini, docente ordinario di Storia del Jazz presso il Conservatorio di Brescia. Ha scoperto opere inedite di Duke Ellington, Chet Baker e Luciano Chailly e ne ha curato la world premiere recording. Ha rappresentato l’Italia in diversi convegni internazionali. È autore di monografie che sono diventate format radiofonici e spettacoli teatrali.

Della sua ultima monografia “Dalla Scala ad Harlem. I sogni sinfonici di Duke Ellington (Edt 2018)” ne è stata curata una edizione inglese ad opera del International Center for American Music. È stato invitato dalla University of Michigan per tenere un ciclo di conferenze sulla musica afroamericana che si svolgerà nel gennaio 2021.

Il programma

Domenica 6 febbraio ore 11

SOMEDAY MY PRINCE WILL COME: il jazz e il cinema d’animazione

Domenica 20 febbraio ore 11

NATURE BOY: Hippie, ebrei e jazzisti

Domenica 27 febbraio ore 11

I’VE GROWN ACCUSTOMED TO HER FACE: il Pigmalione del jazz

Domenica 3 marzo ore 11

OVER THE RAINBOW: con Dorothy nella storia del jazz