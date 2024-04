"Storie e controstorie", Ascanio Celestini all'Auditorium Parco della Musica

Venerdì 26 aprile torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il teatro di narrazione di Ascanio Celestini che porta nella Sala Petrassi "Alla mia Patria", il secondo appuntamento del progetto Storie e Controstorie, la rassegna in cui l’artista residente della Fondazione Musica per Roma nel 2024, racconta storie che cominciano con la madre di tutti i racconti letterari, la fiaba, per poi spostarsi verso le storie di vita, la Storia, la cronaca.

Lo spettacolo intreccia parole e riflessioni con le note della fisarmonica di Gianluca Casadei. Sul palco anche Luigi Manconi per rispondere a tante domande: com’è questa nostra nazione? Affascinante come la fiera dove la zingara legge il futuro? O un triste ghetto come i campi nomadi confinati fuori dalla città?

"Fino a tutti gli anni Settanta – racconta Manconi – l’immagine dello zingaro evocava un’idea di vita libera e un universo esotico. Al festival di Sanremo trionfano due canzoni: dammi la tua mano zingara e il mio cuore è uno zingaro. La scomparsa di questa immagine positiva dello zingaro coincide con la realizzazione dei primi campi nomadi".