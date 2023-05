“Storias de vida”, il Sulcis in mostra a Roma

Il Sulcis tra antiche miniere e atmosfere senza tempo. E’ questa la tematica di “Storias de vida”, la mostra fotografica a cura di Doralisa D’Urso ospitata negli spazi di Wire Coworking. Attraverso l’espressione fotografica viene data visione alle storie raccontate dai minatori sardi.

Un viaggio che consente di osservare le archeologie storiche del territorio fino a immergersi nelle peculiari acque limpide della Sardegna: dalla miniera di Barega al Museo del Carbone, da Villaggio Asproni a Monteponi, da Porto Flavia alla Laveria La Marmora. Un itinerario di infinite distese di terra e di mare. Di villaggi fantasma e di gallerie sotterranee. Di impianti dismessi e di vecchi sobborghi operai. L’idea presentata nasce da Itinerari di luce: un luogo di incontro che spazia tra le possibilità reali e virtuali, in cui dar voce alle proprie passioni con workshop, escursioni ed eventi.

“Ho immaginato questa mostra come una suggestione collettiva e individuale, dove le emozioni di ognuno fossero trama e ordito di un’esperienza vissuta e condivisa", ha commentato Doralisa D’Urso. "La scelta di esporre al Wire non è casuale: il Sulcis, con le sue tracce di un passato lontano, non poteva trovare location migliore in uno spazio che profuma di postindustriale, un coworking innovativo e sostenibile nato all’interno degli ex Mulini Biondi, nel cuore del quartiere Ostiense”. Cinquantasei le fotografie esposte nel coworking di Roma. Gli autori: Francesca Argenio, Micaela Benati, Daniela Benedetti, Marco Berliocchi, Francesco Centurelli, Marzia Ceraudo, Simonetta Ceraudo, Cristina Corsi, Alessandra Immordino, Maria Mirarchi, Laura Montanari, Elisabetta Nottola, Cristina Ulisse, Will Weber.

“Non è casuale - spiega ancora D’Urso - la scelta di lasciare libero il visitatore di muoversi tra una sala e l’altra senza l’esplicita indicazione di un inizio e una fine. Un percorso, fotografico e umano, che vuole essere scelta, piacere. E libertà”.

La mostra “Storias de vida” è visitabile presso Wire Coworking fino al 16 giugno, dal lunedi al venerdi 9:00-20:00. Ingresso gratuito.