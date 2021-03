Storia di una ragazza italiana, Aurelia Sergi Petroselli: presentazione del libro di Gaetano Buscemi

Giovedì 11 marzo, presso la libreria Le Torri di Roma, sarà presentato il primo romanzo di Gateano Buscemi. "Storia di una ragazza italiana, Aurelia Sergi Petroselli".

Il libro narra la storia della first lady romana, donna da scoprire nel suo ruolo di moglie e non solo. Un evento per ricordare uno dei sindaci più amati di Roma, descrivere la sua vita dentro e fuori il Campidoglio e conoscere meglio la figura di Aurelia Sergi Petroselli.

Prenderanno parte alla presentazione l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni. A Moderare sarà Paolo Masini. Sarà presente Giulio Perrone della Perrone Editore

Appuntamento presso la libreria Le Torri, giovedì 11 marzo alle 18. Per partecipare sarà necessario prenotarsi al numero 06.2012181 e potranno accedere solo le persone che preventivamente si saranno registrate.

I posti sono contingentati per consentire il distanziamento delle sedute, pertanto chi volesse ordinare il libro può farlo sempre al telefono.