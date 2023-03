Al teatro la storia di Leonarda Cianciulli, la prima serial killer italiana

Andrà in scena venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo prossimi lo spettacolo "La maledizione di Leonarda Cianciulli", interpretato da Francesca Cannizzo e diretto da Luca Luongo.



Il monologo racconta la storia della a prima serial killer della storia italiana. Nota come "la saponificatrice di Correggio", la Cianciulli uccise tre donne, si appropriò dei loro beni e fece sparire i loro corpi sciogliendoli nella soda caustica, facendone del sapone artigianale. Scoperta e arrestata, fu processata e rinchiusa in manicomio.



Lo spettacolo ha la durata di un'ora circa ed andrà in scena presso il Teatro Ugo Betti di Roma, in via Elia Donato 11 (zona Viale delle Medaglie d'Oro).