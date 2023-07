Sting a Roma Summer Fest 2023

A cinque anni dall’indimenticabile concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sting è pronto a fare ritorno il 14 luglio al Roma Summer Fest per un imperdibile appuntamento del suo My Songs.

Il My Songs è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Dopo il sold out delle sei serate al London Palladium, “My Songs” è stato definito "una masterclass" dal Times; "Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un catalogo d'oro".

Un viaggio musicale che comprende successi come "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" e "Demolition Man", il concerto è stato descritto come "una rara delizia" dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come "quasi impareggiabile" dal The Guardian con una "sublime alchimia pop". I fan potranno ascoltare anche "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" e molte altre. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.