Sticky bones al Village Celimontana

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Swing'O Roma utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere.

A seguire il concerto degli Sticky Bones, Band che si propone di portare il pubblico a ritroso nel tempo e di ridare quella dimensione low-fi al jazz, riportando l’orecchio del pubblico alle origini, spesso ignorate. Look, sound e repertorio fanno degli Sticky Bones una perfetta fotografia, rigorosamente in bianco e nero, di quanto si poteva vedere e sentire in quell’America di inizio secolo, scossa da quel terremoto che negli anni a venire si sarebbe chiamato Jazz.

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SWING'O ROMA

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Mama Ines - voce

Emiliano Federici - pianoforte

Floriano Andolfo - chitarra, banjo

Maurizio Capuano - contrabbasso, tuba

Frank Marsigliese - cornetta

Phil Marino - clarinetto