Steve Gadd Trio al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, domenica 17 settembre, Steve Gadd Trio: Steve Gadd, batteria,Micheal Blicher, sassofono e Dan Hemmer, Hammond. La leggenda della batteria, Steve Gadd, con il sassofonista Michael Blicher, vincitore per ben due volte del Danish Grammy e il mago dell’Hammond Dan Hemmer, hanno unito le loro forze nel 2014 per celebrare il loro amore condiviso per l’organo Hammond soul/jazz. La Band ha suonato, finora, in più di 50 concerti nel mondo e ha inciso due album live.

La ricerca della perfezione musicale e? insita nel Dna di Michael Blicher, Dan Hemmer e Steve Gadd ed e? una delle ragioni principali della loro sinergia come musicisti e amici. La loro amicizia risale a piu? di dieci anni fa, quando Blicher, sassofonista danese vincitore di quattro Grammy e autore di tutta la musica del trio, ha incontrato Gadd a una master class in Danimarca, e lo ha poi presentato alla sua “anima gemella musicale” e mago del Hammond, Dan Hemmer.

La fusione dello stile musicale di ognuno ha creato il suono distintivo del trio e i groove inimitabili che hanno ipnotizzato il pubblico.

Nel mese di settembre 2023 uscira? il loro quarto album: It will alright

L'album contiene anche due brani registrati durante l'isolamento nello studio di Michael, a Copenaghen.

Steve Gadd è considerato uno dei più influenti batteristi di tutti i tempi, è conosciuto soprattutto per la sua raffinatezza e gusto oltre alla sua notevole capacità tecnica, per il suo lavoro come uno dei più richiesti e pagati session man e per la sua partecipazione a moltissimi dischi di successo. Ha lavorato con numerosi artisti tra i quali Eric Clapton, Paul McCartney, Pino Daniele, i Bee Gees, Paul Simon, Simon & Garfunkel, Steely Dan, Al Jarreau, Joe Cocker, Stuff, Bob James, Michel Petrucciani, Chick Corea, Jim Hall, Michael Brecker, James Taylor, Jim Croce, Eumir Deodato, Eddie Gomez, The Manhattan Transfer, Micha? Urbaniak, Steps Ahead, Al Di Meola, Tomo Fujita, Manhattan Jazz Quintet, Richard Tee, Sandro Ravasini e tanti altri.

La rivista Rolling Stone lo ha posizionato al 24esimo posto nella classifica dei migliori batteristi della storia e nel 1984 è stato introdotto nella Modern Drummer Hall of Fame.