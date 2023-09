Steresis “la forma in divenire contenuta nella materia, nel processo di genesi di un’opera d’arte”, mostra di Silvana Landolfi

Sabato 23 settembre alle ore 18.00 presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata la mostra personale di Silvana Landolfi dal titolo STERESIS “la forma in divenire contenuta nella materia, nel processo di genesi di un’opera d’arte”.



L’artista presenta un corpus di opere inedite appositamente realizzate. Tre sculture in plexiglass e porcellana e quindici lavori su tela, in cui è evidente la rilevante quanto fondamentale evoluzione del suo percorso artistico. Pittura e scultura, parimenti amate da Silvana, sono collocate come parti complementari e in modo analogo si influenzano e si consolidano.



Scrive la storica dell’arte Martina Scavone: Poche forme di espressione artistica contemporanea riflettono il concetto di “Steresis” al pari della produzione di Silvana Landolfi, la quale si avvale dell’articolata tecnica della pittura a terzo fuoco per inseguire le armonie temporali e creare scenari accattivanti, in cui le geometrie la fanno da padrone. Partendo da una meticolosa progettazione, questa passa attraverso la frammentazione dei punti di vista sino a giungere ad una elegante essenzialità formale.



Lo storico dell’arte Giorgio Vulcano, autore della monografia dell’artista, scrive: Le recenti sperimentazioni di Silvana Landolfi sono nuove forme di espressioni essenziali, modulate e intuitive. La creazione artistica non necessariamente è una rappresentazione mimetica del mondo esteriore ma, attraverso i diversi materiali presenti in natura, diventa un ritorno alle radici e alle origini del rapporto dell’essere umano col proprio tempo e spazio.



Nata nel giugno 1957 ad Esperia, Silvana Landolfi vive e lavora a Roma. Frequenta il Liceo Artistico di Cassino e prosegue la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Frosinone, dove nel 1979 si diploma in Scultura.



Dal 1996, grazie alla frequenza di un attivo laboratorio si avvicina alla pittura su porcellana al terzo fuoco. Approfondisce nel tempo le diverse tecniche, seguendo corsi e seminari con maestri nazionali ed internazionali del settore.



Numerose sono le sue presenze in esposizioni, nazionali ed internazionali, in cui ha ottenuto premi e riconoscimenti. Tra le più importanti si citino Montecarlo, Barcellona, Roma, Milano, Venezia, Spoleto, Napoli e Treviso. Molte sue opere sono pubblicate su riviste del settore.

Info:



STERESIS “la forma in divenire contenuta nella materia, nel processo di genesi di un’opera d’arte”

di Silvana Landolfi

a cura di Anna Isopo

presentazione a cura di Martina Scavone e Giorgio Vulcano

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio 25 - Roma

Dal 23 al 30 settembre 2023

Inaugurazione: sabato 23 settembre ore 18:00

Orari: dal martedì al sabato 11 | 19 Lunedì e festivi chiuso

Info: info@arteborgo.it | 345.22.28.110