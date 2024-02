“STEMmano ponno esse donne o ponno esse scienziate”, lo spettacolo

La rassegna di eventi della mostra dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) “Macchine del tempo” prosegue con un appuntamento da non perdere.

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza (iniziativa UNESCO), domenica 11 febbraio alle ore 20, presso la Sala Auditorium di Palazzo Esposizioni Roma (Scalinata di via Milano 9a) si terrà lo spettacolo di e con La Scienza Coatta, progetto di divulgazione scientifica, e Ludovica Di Donato, autrice e attrice, dal titolo “STEMmano ponno esse donne o ponno esse scienziate”.

“Le chiamano nerd o 'Signorina'; so’ troppo irrazionali ed emotive, non sono brave ed efficienti: chi sono? Non quello che volemo raccontavve in questo spettacolo. STEMano ponno esse donne e ponno esse scienziate è lo spettacolo a cura de La Scienza Coatta, che racconterà il gajardissimo contributo delle donne nelle discipline STEM a suon de meme e co ‘na cifra de ironia e de come nun so state piuma, ma fero ner monno daa scienza!".