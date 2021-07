Stefano Vigilante, spettacolo nei palazzi Ater del Tufello

Torna nei complessi Ater "Affacciati alla finestra", la rassegna all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dal 5 al 26 luglio 2021, 15 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma.

Appuntamento l'8 luglio con Stefano Vigilante ,attore comico e cabarettista romano, di formazione internazionale, debutta sul piccolo schermo con GNU su RAI3. Vince vari premi nazionali di cabaret con la sua Valigia Anarchica. Partecipa su TV locali a programmi come Seven Show 2 e Supertrambusto.

Con il tempo consolida la sua presenza in TV sempre su RAI3 con programmi come BRA Braccia Rubate all’Agricoltura e BRA 2 dal Piccolo Jovinelli di Roma dove ha fatto parte della Fattoria deiComici di Serena Dandini all’Ambra Jovinelli di Roma. Su RAI 1 è con Pippo Baudo in Sabato Italiano. Come attore partecipa a: il Ciclone in Famiglia 4 e su Canale 5 all’edizione di ZeLiG-Off è Felicetto l’Infermiere. Partecipa come coautore al programma di RAI 3 “Tintoria Show”. Ha condotto Stand Up spettacolo di comici in onda su Jimmy SKY.

Ha partecipato a sono Comici Questi romani su SKY Comedy Central, e a SUPERCLUB su RAI 2. Ha preso parte al tg satirico CCN con Saverio Raimondo su SKY. E da sempre a tutto ciò appena può preferisce una bella amatriciana.

