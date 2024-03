Stefano Tamburini in mostra al MACRO

Stefano Tamburini (Roma, 1955-1986) è stato un profetico “ingegnere dei media” la cui articolata produzione grafica – che spazia dal design alla musica passando per moda, editoria e pubblicità – viene riletta alla luce del concetto di accelerazione, nucleo fondante della sua poetica e tema cruciale dell’attuale dibattito su questioni della contemporaneità come l’automazione, l’evoluzione macchinica, la singolarità tecnologica e l’utopia/distopia tecno-capitalista.

La mostra, curata in collaborazione con Valerio Mattioli, segue l’attitudine al plagio e al mescolamento di immagini tipica dell’artista: per evidenziare le trasformazioni della sua ricerca presenta un apparato visivo che abbandona il concetto di originalità e l’esposizione del feticcio tramite una rielaborazione delle sue produzioni nel periodo tra il 1980 e il 1986. Per espandere il concetto di accelerazione sulla scia dello stesso Tamburini, la mostra è accompagnata dai contributi testuali commissionati al filosofo Franco “Bifo” Berardi, alla teorica Amy Ireland, al dj e musicista Steve Goodman e al designer Silvio Lorusso.

Già fondatore di Cannibale, una delle riviste cardine del Settantasette italiano, Tamburini è stato innanzitutto l’anima iconoclasta di Frigidaire, il mensile di costume, politica e fumetti che, dal 1980 in poi, diventerà il terreno privilegiato per le sue sperimentazioni in ambito visivo. Per Frigidaire Tamburini si ritaglia il ruolo di progettista grafico, definendone così la caratteristica estetica fredda e massimalista: delineando l’iconica linea a zig zag realizzata con forbici da sartoria per donare movimento e irrequietezza all’impaginazione, incidendo in obliquo le zone di colore, ricorrendo a una tipografia di impatto, ideando concettuali esperimenti di meta fashion e xerox art, Tamburini conia una personalissima risposta di borgata – gelida, scontrosa e coatta – al nascente immaginario postmoderno. Predilige il furto alla citazione, la decostruzione del moderno al suo recupero distaccato, lo humor cinico della periferia romana in cui era cresciuto all’ironia borghese della Milano di Ettore Sottsass e Alessandro Mendini, del gruppo Memphis e della rivista Domus. In questa chiave, esplora le possibilità di strumenti quali la fotocopiatrice — con la quale crea le storie di Snake Agent, manipolando e ricombinando fumetti degli anni Quaranta — e l’espressività di materiali banali come i cartoncini Bristol.

La medesima attitudine irriverente viene utilizzata da Tamburini per realizzare numerose commissioni grafiche: le pubblicità e i gadget promozionali per la casa farmaceutica Pfizer Italia, la locandina per ARCI Kids, i provocatori progetti sotto l’esclusivo marchio di moda VUDU con il quale propone modelle e vestiti da lui inventati, le grafiche per la casa editrice Primo Carnera e il mensile di subletteratura Vomito, i manifesti per eventi e mostre. In ambito musicale collabora a più riprese con Maurizio Marsico, importante figura dell’avanguardia post-punk italiana, e concepisce una musicassetta intitolata Thalidomusic For Young Babies nella quale cuce suoni e rumori strampalati, frammenti sonori plagiati ed eversivi, e che esce sotto il falso nome del performer italo-ungherese Mongoholy-Nazy. Realizza copertine per la rivista Musica 80, collabora con l’etichetta Materiali Sonori e col gruppo jugoslavo Gast’r’bajtr’s, e su Frigidaire inventa il personaggio di Red Vinyle, un critico scontroso e ironico che demolisce i gruppi e i cantanti di maggior successo, fustigando icone giovanili e deridendo la stampa musicale sia mainstream che underground. Stefano Tamburini muore ad appena trent’anni a causa di un’overdose.

