"Stefano", serata speciale in memoria di Stefano D'Orazio

"Stefano!" è la serata speciale dedicata a Stefano D’Orazio, in programma domenica 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

Un evento in memoria del grande artista e manager Stefano D’Orazio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, che insieme a Stefano hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni.

Nel corso dello spettacolo, prodotto da Friends & Partners e organizzato dall’Associazione Stefano d’Orazio, in collaborazione con Art Voice Accademy, si alterneranno sul palco tanti ospiti d’eccezione che renderanno omaggio all’artista e si potrà assistere alla prima edizione del “Premio Stefano D'Orazio". Dal palco dei Tim Music Awards all’Arena di Verona, in diretta su Rai 1, è stata annunciata inoltre a sorpresa la presenza di Fiorello come super ospite di “Stefano!” che omaggerà il grande artista e manager con la spontaneità che lo contraddistingue e che da sempre arriva dritta al cuore del pubblico.

Tra gli ospiti d’eccezione a ricordare D’Orazio ci sarà anche Danilo Rea, pianista jazz tra i più apprezzati al mondo. Un premio speciale sarà conferito alla categoria “cantanti” e, per la prima volta in assoluto, alla categoria “manager”, ruolo che Stefano D’Orazio svolgeva oltre a quello di artista. L’evento è organizzato dall’Associazione Stefano D'Orazio in collaborazione con Art Voice Accademy.

A causa delle attuali previsioni meteorologiche, la serata “Stefano!” si terrà nella sala Santa Cecilia e non più alla Cavea come precedentemente comunicato.