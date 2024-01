Stefano Sabatini all'Alexanderplatz Jazz Club di Roma

Prezzo non disponibile

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, martedì 9 gennaio, Stefano Sabatini Trio.

Pianista versatile e raffinato, dallo stile moderno ma intriso della migliore tradizione jazzistica, Stefano Sabatini propone col suo trio, con gli ottimi Dario Rosciglione al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria, molti brani composti da lui oltre ad a qualche " standard" rivisitato in chiave personale.

Dal vivo egli conferma, oltre alle sue doti pianistiche, anche quelle di compositore sensibile e ispirato,i cui brani sono in grado di esprimere sensazioni robuste oppure sognanti e introspettive. Il grande gusto per la melodia, poi, rende la sua musica assolutamente comunicativa e coinvolgente. un concerto da non perdere!