Stefano Reali e Maurizio Mattioli raccontano la canzone romana al Village Celimontana

Anche quest’anno al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch che per la prima volta si svolgeranno sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.



Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.



Nel Brunch di oggi Stefano Reali presenta un incontro incentrato su storie, musica e amicizie. In questi ultimi anni ci hanno salutato dei Grandi Artisti Romani, che hanno portato molto in alto il nome di Roma nel mondo: Armando Trovajoli, Gigi Magni, Ennio Morricone e, recentissimamente, il grande Gigi Proietti. Reali ha avuto l’occasione di avere con loro dei rapporti di stima e di amicizia, e ne approfitterà per raccontare aneddoti e storie, assieme a Maurizio Mattioli, che è anche lui stato amico di tutti e quattro questi Grandi Poeti di Roma.



Si suoneranno le loro canzoni, e si rivivranno le atmosfere, le battute folgoranti. E saremo catturati, come questa estate al Village Celimontana, dai racconti di Stefano Reali, regista, pianista e grande narratore, insieme come sempre agli ospiti, famosi e non, che si alterneranno sul palco accompagnati da lui al pianoforte.





INGRESSO LIBEROORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...