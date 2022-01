Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio in "Chi si accontenta, gode!"

Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio alle 21 in scena al Teatro Tor Bella Monaca "Chi si accontenta, gode!", spettacolo musicale che unisce leggerezza, risate e riflessione con Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli.

Dopo aver viaggiato attraverso gli oggetti, nel loro precedente spettacolo, questa volta, sempre con l’ironia e con il sorriso, cercheranno di ritrovare le parole che non usiamo più. Il linguaggio si è impoverito e ci riporta spesso ad una società depressa, stanca, affaticata.



"Noi, invece, - racconta Fabrizio Coniglio - vorremmo, insieme al pubblico, che diventa sempre parte integrante dei nostri spettacoli, ritrovare in un vecchio baule alcune parole che non usiamo più; quelle parole troppo presto dimenticate in nome del progresso tecnologico".



In questo viaggio comico nel nostro recente passato linguistico e quindi, ancora una volta, di abitudini, con le note e le melodie suonate dal vivo dal grande fisarmonicista Diego Trivellini, unite alla simpatia inarrestabile di Stefano Masciarelli e della sua spalla Fabrizio Coniglio, il pubblico verrà catapultato in un vortice esilarante di usanze, costumi e parole che sembriamo aver smarrito. Attraverso questo viaggio divertente scopriremo, per esempio, il valore della parola “Insieme”, che ci riporta a una società molto più aggregante, unita e collaborativa di quella odierna. Una società forse meno proiettata verso l’accumulo di beni e oggetti, ma molto più concentrata sulle relazioni tra individui.



Come diceva Nanni Moretti in un suo film: “Le parole sono importanti”.



Lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli, con musiche dal vivo di Diego Trivellini fisarmonicista elettronico, è una produzione di Tangram Teatro.