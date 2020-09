Stefano Fresi e Cristiana Polegri, serata jazz “Da Peppe” a Tor Cervara

"Jazz a Km0", la rassegna ideata da Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, presso il ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65, presenta sabato 5 settembre, Stefano Fresi & Cristiana Polegri in "Jam o non jam questo è il dilemma...".

L'attore e compositore Stefano Fresi insieme alla moglie Cristina Polegri, sassofonista e cantante e Arturo Valiante, pianoforte, Francesco Puglisi, contrabbasso, Amedeo Ariano , batteria, saranno protagonisti di uno spettacolo con musica e parole speciali, improvvisando come solo il jazz sa fare.

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai sono lieti di ospitare, nel loro ristorante di famiglia, e proseguire per il secondo anno consecutivo, la rassegna “JAZZaKM0” con i numerosi e cari amici artisti e musicisti. Il Ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65, si è arricchito di un’area Live all’aperto dedicata agli spettacoli, nel verde della Riserva Naturale dell’Aniene, un palco sotto le stelle che vedrà salire artisti e offrire al proprio pubblico tanti spettacoli e concerti diversi, in queste sere estive nella Capitale. Serate da vivere insieme e distanziati all’insegna della sicurezza, della buona musica dal vivo e dell’ottima cucina, tra brindisi, applausi e Bis!

Possibilità di cena con concerto o, dopo cena, concerto con consumazione inclusa.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3349301619 o 062294317