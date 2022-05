Stefania Placidi in "Pe' strada romana passo cantanno"

Nell'ambito del progetto Letture lungo il Fiume, presso il BiblioBar sul Lungotevere Castello, Stefania Placidi propone in solo "Pe' strada romana passo cantanno", concerto sotto forma di racconto con canti di transumanza e serenate, canti di viandanti e di lavoro di Roma e dell'Agro Romano, intervallati da curiose piccole storie che il canto tiene legate.

"Tutte le strade portano a Roma", ma chi le ha percorse ogni giorno nella Storia?

Il Popolo camminante intreccia strade, storie e melodie.

Il canto dei transumanti, dei carrettieri, dei pellegrini, degli stagionali, degli innamorati attraversa il silenzio della Campagna Romana fino alle porte dell'Urbe.

Il Popolo canta le sue storie, una quotidianità fatta di incontri e di scambi, lontano dai fasti della Storia dei grandi.

Un racconto romano di chi parte e chi torna, un canto di strade di chi va lontano e di chi non andrà mai via.



Stefania Placidi è chitarrista, cantante e autrice, nasce a Roma e a nove anni inizia gli studi musicali.

La chitarra classica le consentirà? presto di accompagnarsi nel canto. La sua esperienza nel folk parte dalle strade di Roma e giunge fino a terre lontane, come il SudAmerica.

Attiva, soprattutto sulla scena romana, con progetti propri e numerose collaborazioni, sia musicali che teatrali. In ambito folk la sua attività? di ricerca incessante la porta ad esibirsi su palchi importanti e in numerose rassegne e festival e conduce laboratori e seminari in scuole e altre realtà musicali.

Negli ultimi anni coll.abora con Lucilla Galeazzi, artista di fama internazionale e autorevole esponente del folk italiano nel mondo. Componente del Lucilla Galeazzi Trio, partecipa a numerose produzioni dell'artista, con lei crea anche numerosi spettacoli in duo ("Quanti Canti", "Canto per R-Esistere") e si esibisce in tour in Italia e all'estero.

Nel 2016 nasce lo Stefania Placidi Trio formazione acustica che reinterpreta il repertorio popolare , avvalendosi di preziosi musicisti.

Nel 2017 insieme a Carmine Bruno (percussionista della Nuova Compagnia di Canto Popolare) debutta il progetto Canti e Ritmi, frutto della sintesi e della ricerca nella tradizione orale italiana. La formazione si estende talvolta a musicisti ospiti prestigiosi, ampliando le sonorità e l'intreccio tra i linguaggi.

Dal 2015 inizia la collaborazione con la scrittrice e storica romana Ilaria Beltramme, con cui realizzerà una "Breve Storia del Popolo Romano", una conferenza - concerto sui momenti salienti nella vita del popolo della Città Eterna, sotto forma di racconto cantato.